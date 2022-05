Sérgio Conceição: «Jogadores merecem a cereja no topo do bolo»

O FC Porto sagrou-se campeão nacional 2021/22, com o melhor ataque e a melhor defesa da competição, enquanto o Tondela desceu de divisão. As duas equipas defrontam-se, este domingo, na final da Taça de Portugal, mas o treinador dos dragões não espera facilidades. Em todo o caso, Sérgio Conceição assumiu que os seus jogadores merecem colocar "a cereja no topo do bolo, ganhando a Taça".: "Trabalhamos sempre com o objetivo de conquistar o máximo de títulos possível. Conquistámos o principal, o campeonato, e agora o próximo é o mais importante. Como Pepe disse e bem, respeitamos o Tondela pelo seu trajeto na Taça de Portugal. É uma equipa que se sente confortável nos jogos a eliminar. Temos que estar confiantes, mas desconfiados. Eliminámos o Benfica e o Sporting e merecemos estar neste palco, os jogadores merecem cereja no topo do bolo que é ganhar a Taça de Portugal.": "O próximo título, que é sempre o mais importante, perante adversário com qualidade.": "Parece-me em bom estado, mas falei com os responsáveis, porque a relva pareceu-me um pouco alta e disseram-me que amanhã vai ter dois cortes, vai ter a medida normal. Não será um problema, está melhor do que o relvado que aqui apanhei há uns anos.": "Não há peso nenhum. A partir do momento em que o árbitro apita, é a nossa competência, são as nossas dinâmicas que ditarão se temos esse peso ou não.": "Primeiro treinador português a conquistar duas dobradinhas? Não ando atrás de recordes. O importante é ganharmos um título, juntar mais uma Taça ao museu, dar mais uma alegria grande aos adeptos. Vamos entrar em campo e jogar para ganhar. Vai ser uma tarefa difícil, mas temos de ser a equipa que fomos ao longo da época. Foi assim que encarámos a semana, houve jogadores que, sinceramente, não baixaram de ritmo, o grupo esteve todo no limite da ambição.": "O que vi durante a semana é que os festejos acabaram no dia seguinte. Houve dois dias de folga, mas houve jogadores que foram ao centro de treinos, uns em recuperação, o Pepe vai sempre fazer recuperação extra, o que diz bem do profissional que é, por isso está aqui aos 39 anos a lutar por mais um título. Foi uma semana normal, muito dedicada e tranquila. Podemos lembrar uma situação do passado recente: uma Académica e um Aves a ganharem ao Sporting. E estarmos em estado de alerta, confiantes, mas desconfiados.": "Trabalhámos os penáltis, porque gato escaldado... Tenho a noção que o Tondela, em nove penáltis, marcou nove. Isso é importante frisar, perceber e analisar todos os pormenores. Um jogo pode ser decidido aí."