Sérgio Conceição: «Jogo com Gil permite-nos continuar com a mesma distância para o 2º»

Sérgio Conceição abordou a importância que confere ao jogo do FC Porto com o Gil Vicente e não esconde que a Liga Bwin é a competição que mais quer conquistar em 2021/22."É o jogo mais importante. Permite-nos continuar com a mesma distância para o 2º lugar, pelo menos, e é uma batalha importante porque à medida que vamos caminhando para o fim os jogos têm o seu peso. O principal objetivo é ganhar o campeonato. As outras provas, Taça de Portugal e o Lyon [Liga Europa], são jogos que vamos querer ganhar e vamos dar tudo para isso. A nossa final e a principal é amanhã contra o Gil. Não há jogos fáceis. O Gil atravessa um bom momento. As equipas lutam por algo e não podemos esquecer que o Gil está a quatro pontos do Sp. Braga. Querem fazer história esta época. Vamos deparar-nos com algumas dificuldades tal como eles também vão perante um FC Porto que quer muito ser campeão nacional", explicou o técnico dos dragões."Não perde há oito jogos. A última derrota foi com o atual campeão nacional. Sabemos dessas dificuldades que vamos encontrar amanhã. É normal o Ricardo Soares desvalorizar as 60 horas - ou pouco mais - que temos de intervalo entre jogos. É normal eu dar algum ênfase a essa situação mas não vai servir de desculpa. Temos um grupo capaz de dar garantias para ganhar o jogo.""Está bem e dentro daquilo que é a sua qualidade. Apreciamo-lo e por isso é que veio. É um jogador muito disponível e humilde. Tem muita vontade de aprender. Isso não me surpreende. Já conhecia o caráter dele. Procuramos ter a máxima informação sobre os atletas que vêm para aqui. Está disponível. Confirmar ou não a presença dele, não o faço. Neste momento não quero revelar. Faz parte do grupo.""Ainda tem alguma distância a percorrer para competir.""Não é só um avançado, é mais do que isso. É mais do que apenas um finalizador, apesar de o ser também. As qualidades dele não têm só a ver com o momento de finalizar. Não esquecer o trabalho de terceiro médio que ele faz sem bola, claramente."