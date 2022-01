Sérgio Conceição: «Jogo com Vizela não é fácil atendendo ao período que atravessamos»

"São competições diferentes e jogos diferentes. Pode-se comparar ou falar do comportamento do Vizela. Tem sido uma equipa positiva, tem feito um campeonato razoável, com uma equipa técnica conhecedora do clube. O Vizela tem a força a jogar em casa. Espera-nos um jogo difícil, diferente do campeonato. É um jogo que não é fácil atendendo ao período que atravessamos mas por aquilo que estamos a viver a nível de lesões e jogadores algo condicionados que não nos permitiram estar na maxima força. É um jogo a eliminar", vincou em conferência de imprensa, reforçando a valia do Vizela."O que nós esperamos é um jogo de dificuldade superior. É a eliminar e tudo pode acontecer. A vida desse jogo pode ir por caminhos diferentes se não estivermos no máximo. Daí o meu alerta sobre o jogo de amanhã. Se estivermos ao nosso nível as coisas podem ir ao encontro daquilo que nós queremos: a passagem", acrescentou.