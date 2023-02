Ausências, jejum de Taremi e elogios a Pepe: tudo o que foi dito por Sérgio Conceição

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão do jogo com o Gil Vicente, uma partida da 22.ª jornada da Liga Bwin, que se disputa a partir das 20h30, no Dragão."Os jogos são todos diferentes, não há jogos iguais, até porque as próprias equipas vão mudando consoante a forma dos jogadores, os castigos... Cada jogo tem a sua história e nós queremos escrever da melhor forma a do jogo de amanhã, fazendo um jogo competente e ganhando"."Não digo que está diferente. Houve uma evolução natural com o Daniel, têm vários resultados positivos ultimamente, e isso é demonstrativo de uma boa evolução e consistência. Têm jogadores que são os do ano passado. Esperamos um jogo de dificuldades. Temos de perceber a dinâmica com e sem bola do adversário, quais os jogadores que podem encaixar nessa dinâmica. É olhar para o que é o Gil Vicente no seu todo, mas principalmente olhar para nós e para aquilo que queremos fazer no jogo, tentando ganhar o jogo. Galeno não entra nessa estratégia, está fora"."Os jogadores merecem todos uma atenção grande dentro do seu coletivo. Vemos e analisamos as caraterísticas de todos, e o Navarro foi analisado tal como todos os outros"."É focando muito na nossa equipa, mas também olhando para o adversário. Defrontar o Inter, olhando para algumas caraterísticas deles... Precisamos de anular alguns pontos fortes, fazendo trabalho específico que nós treinadores precisamos de fazer. E precisamos de ter um grupo que conhece bem o que o treinador quer, ser fiel aos princípios da equipa. A partir daí, é ajustar ao adversário, que é o que todas as equipas fazem, até os tubarões. Temos de perceber o que vamos apanhar pela frente. Mas temos de olhar para nós como equipa. Por vezes o tempo é pouco e queríamos mais, mas não é possível. Gostamos do calendário que temos, diz que a equipa está em todas as frentes e isso deixa-me muito satisfeito. Pouco tempo, é verdade. Conhecimento que os jogadores têm dos princípios, e estarmos cá para analisar o adversário e explorar pontos frágeis"."Vocês dizem isso de acordo com estatísticas... Eu olho para o jogo do Taremi em Milão, fez um jogo bastante competente. Claro que a cereja no topo do bolo era concretizar uma ou outra ocasião flagrante que teve, mas se ele não estivesse lá e não trabalhasse, aí é que estaria preocupado. Os golos vão surgir. O Taremi tem dado tanto à equipa que seria redutor olhar para os últimos meses. É um grandíssimo profissional, um grandíssimo jogador, que já deu muito ao FC Porto e vai continuar a dar"."Quando temos a consciência que demos tudo o que temos de dar... A azia é grande por perder, mas não é tanta como se entrássemos em Milão e não discutíssemos o jogo. Aí não há arrependimento. Obviamente que olhamos para o jogo e pensamos que podíamos ter feito algo diferente... Possivelmente sim. Foi um jogo num contexto muito difícil. Houve um ou outro jogador que jogou quase sem ir ao campo, só com palestra, e por vezes não é fácil. O espaço que pisam é no campo, e isso faz toda a diferença. O Galeno não vai estar, Evanilson provavelmente também estará fora... Hoje não esteve com a equipa, vamos ver amanhã. Há alguns problemas, e temos de olhar para eles sem nos debruçarmos sobre isso. Com mais opções, claro que ficaria mais feliz"."Já tive algumas intervenções públicas a falar do Pepe e nunca é demais referir que é um atleta excecional. É uma grande pessoa, homem, chefe de família. É a partir desses valores e dessa base que depois é tudo o resto. É uma pessoa fantástica, daquelas que tive o prazer de conhecer enquanto jogador mas que vai ficar para a vida como amigo. Revejo-me em muitas das coisas que ele é. Profissional, chefe de família, filho, pai e por aí fora... Fico extremamente feliz por ele completar 40 anos com esta vitalidade, saúde, forma de estar e ambição. Se há jogador que representa os pilares inegociáveis que temos no FC Porto é ele. O rigor que pedimos, a competência que tem, jogou ao mais alto nível durante anos contra os melhores avançados... A ambição que continua a ter diariamente para ganhar e aprender a cada minuto alguma coisa. E depois, tudo isso só se consegue com uma paixão enorme pelo futebol e pela vida".