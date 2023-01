Sérgio Conceição lembra aniversário da mãe: «Mais um ano em que olhas por nós aí de cima»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição recordou esta sexta-feira o aniversário da mãe, Maria Alice, que hoje celebraria 88 anos se ainda fosse viva. "Mais um ano que passa em que não estás cá para partilhares comigo aquilo que mais prezo, a nossa família. Hoje seriam 88 anos Mãe, sei que é também mais um ano em olhas por nós aí de cima!", pode ler-se na mais recente publicação na página oficial do treinador do FC Porto no Instagram.Maria Alice morreu quando Sérgio Conceição tinha apenas 18 anos.