Sérgio Conceição leva Pepe mais 24 jogadores para Liverpool

Sérgio Conceição chamou 25 jogadores para o duelo desta quarta-feira com o Liverpool, em Anfield Road. Pepe é um deles, ainda que vá estar em dúvida até à hora do jogo, sendo que os únicos dois a elementos do plantel a ficarem em terra são Marcano e Franscisco Meixedo. No caso do central, Sérgio Conceição revelou de manhã que não contaria com ele para o encontro e soube-se mais tarde que será submetido a uma intervenção cirúrgica ao pé direito.Os dragões vão iniciar agora viagem rumo a Inglaterra e têm chegada a Liverpool prevista para pouco depois das 19 horas.Diogo Costa, Marchesín e Cláudio Ramos: João Mário, Manafá, Nanu, Mbemba, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidu e Wendell: Grujic, Uribe, Vitinha, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Fábio Vieira e Otávio: Luis Díaz, Pepê, Francisco Conceição, Corona, Taremi, Evanilson e Toni Martínez