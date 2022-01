Sérgio Conceição mantém três jovens da equipa B no treino

O FC Porto realizou, na manhã desta sexta-feira, o penúltimo ensaio para o jogo de domingo, frente ao Famalicão.De acordo com o boletim de treino divulgado pelos dragões, Sérgio Conceição mantém o central João Marcelo, o lateral João Mendes e o avançado Gonçalo Borges no treino da equipa principal, para colmatar as baixas.Além das saídas de Corona, para o Sevilha, e de Sérgio Oliveira, para a Roma, baixas que ainda não foram repostas, também há Zaidu, que continua ausente, ao serviço da Nigéria na CAN. No que toca a lesionados, Pepe, Marcano e João Mário, em treino condicionado, e Manafá, em tratamento, continuam a figurar no boletim clínico.Para este sábado está marcado novo ensaio, o último antes do jogo da 19.ª jornada da Liga Bwin. Por estar a cumprir castigo, Sérgio Conceição não fará a habitual conferência de lançamento da partida. Também amanhã, os dragões farão nova ronda de testes à Covid-19.