Sérgio Conceição: «Mercado? Quando o jogador começa a sentir o que é o FC Porto está a acabar o campeonato»

Sérgio Conceição foi esta terça-feira questionado sobre se o FC Porto vai investir no mercado de transferências em janeiro."Estou muito satisfeito com os jogadores que tenho à disposição e as metas que traçámos têm uma visão muito curta. Mercado não comento, já me manifestei muitas vezes sobre o mercado nesta altura e o que representa para as equipas que não têm o poderio financeiro de outros tubarões. Sinceramente, pela minha experiência no FC Porto, se tivermos de inserir alguém, tem de ser alguém que não deixe dúvidas e que venha acrescentar. Uma coisa é uma necessidade urgente, para colmatar uma lesão, senão não vale a pena. A nossa capacidade de ir buscar alguém que não deixe dúvidas teoricamente, não há. No mercado nacional o jogador que possa vir para cá, quando começa a sentir o que é o FC Porto está a acabar o campeonato", disse o treinador do FC Porto.