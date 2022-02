Sérgio Conceição: «Merecemos esta passagem, com momentos de grandíssimo futebol»

O FC Porto qualificou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Liga Europa após empatar (2-2) no duelo com a Lazio, na segunda mão do playoff, num encontro em que Taremi (31') e Matheus Uribe (68') apontaram os golos dos portistas.

Em declarações no final da partida à 'Sport TV', Sérgio Conceição elogiou o desempenho dos seus jogadores, enalteceu as ocasiões que o FC Porto dispôs para aumentar a vantagem na eliminatória, assumindo que a qualificação para os oitavos de final é "justa" e ficou carimbada "com momentos de grandíssimo futebol".

"Um jogo difícil, sabíamos que íamos apanhar uma Lazio com vontade de virar a eliminatória e fazer o golo. Fizemos um ou outro erro individual, a Lazio aproveitou, tem jogadores de altíssimo nível, um treinador com grande experiência, e nas saída rápidas para o ataque criou perigo. Fomos para o intervalo a empatar. Devíamos ter sido mais objetivos na primeira parte. Na segunda foi diferente, tivemos três ou quatro ocasiões claras para aumentar a vantagem e acabámos por sofrer já perto do final, com um jogo mais direto. Justa a passagem contra uma equipa muito difícil."



Alguns erros individuais que a Lazio aproveitou

"Foram dois jogos diferentes, mas gostei muito da personalidade que a equipa teve. Estrategicamente houve uma ou outra nuance diferente e os jogadores interpretaram-na bem. A este nível, os erros pagam-se caro. Mas assumimos isso, somos uma equipa, quando falha um, falham todos. No final, acho que não há dúvidas. Merecemos esta passagem, com momentos de grandíssimo futebol, tanto téctino como tático."

Exibição de Taremi e dos restantes jogadores

"Não gosto de individualizar. É verdade que esteve nos dois golos mas também houve muita gente que tranbalhou. Há que dar os parabéns à equipa", terminou.

