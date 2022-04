Sérgio Conceição: «Meteram um árbitro que não tem qualidade para apitar jogos com alguma pressão»

Sérgio Conceição não ficou contente com a derrota do FC Porto no campo do Sp. Braga (1-0), a primeira averbada pelos dragões no presente campeonato. O técnico visou diretamente o árbitro Hugo Miguel."Fica-me difícil encontrar palavras. Na época passada, a quatro jornadas do fim, tivemos o mesmo árbitro que teve muita dificuldade no jogo. Nos jogos grandes como hoje, que podia decidir um título, meteram um árbitro que não tem qualidade para apitar jogos com alguma pressão. Tem tido azar connosco, tem errado sempre contra nós. E contra isso não podemos fazer nada", vincou o treinador portista em declarações à Sport TV."Era normal. Não controlamos a estratégia do adversário, sabemos o comportamento-padrão. Se defendem num bloco mais baixo ou não, temos é de encontrar forma de tornear essas situações. Tivemos ocasiões suficientes para ganhar o jogo. O empate senti que era curto. Chegámos sempre com perigo. Na 1ª parte faltou-nos um bocadinho de mais variabilidade no último terço. Mais ritmo nas variações no jogo mesmo com pouco espaço. Devíamos explorar as dificuldades na linha defensiva do Sp. Braga. Não fomos eficazes em termos ofensivos e sofremos esta derrota. Os jogadores sabem aquilo que não fizemos e o que não nos deixaram fazer. Estamos aqui e a lutar. Temos mais três finais pela frente.""Faltava-nos um bocadinho de mudança de ritmo, com e sem bola. Sempre que pressionávamos, o Sp. Braga colocava a bola fora e tinha dificuldades na construção. Depois, é um conjunto e é a ligação entre o processo defensivo e ofensivo. Mesmo com bola, iniciámos a construção e os nossos avançados estavam demasiado sobre a linha do adversário. Sem solução, esticávamos o jogo, perdíamos a bola e proporcionámos transições do adversário. Sofremos um bocadinho mais com isso. O Evanilson não estando muito inspirado preferi adiantar o Pepê e dar alguma segurança com outro jogador a lateral.""Não há festas antecipadas e tem de mexer com a equipa [o resultado]. Não há que levantar a cabeça. Há que baixá-la e pensar naquilo que se fez ou não se fez. É o meu sentimento e tem de ser o sentimento dos jogadores. Isto ainda não acabou e temos três finais pela frente. Como sabemos, nestas fases finais há sempre uma ou outra situação armadilhada e que fica difícil de controlar. Isso não controlamos, temos de ser mais fortes para que possamos estar acima disso também. Foi assim o ano passado, há uma propaganda grande contra alguns comportamentos do FC Porto. Quando não há qualidade e personalidade deixa-se ir um bocadinho atrás disso."