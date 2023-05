Sérgio Conceição: «Mudar para ser simpático? Prefiro agarrar nas malas e ir para Coimbra»

Sérgio Conceição voltou a salientar a exigência que pede aos seus jogadores e a si próprio, admitindo que acaba por ficar "desconfiado" com elogios e mais 'alerta' na adversidade, inclusivamente quando é criticado."Faz parte da minha forma de estar. A minha equipa é pressionante, eu sou pressionante e muito incisivo nas ideias que tenho, a equipa também é. Normalmente a equipa é um bocadinho a imagem do treinador. Digo que sou muito exigente comigo. Nos melhores momentos fico desconfiado, no elogio fico desconfiado... Sinto-me mais confortável quando me criticam, quando me chamam nomes, quando me assobiam. Não estou a tentar mandar indiretas, é exatamente isso que sinto. Por isso é que disse que é nos melhores momentos que se tende a relaxar. O ganhar passa a ser um vício. Sinto-me normal a ganhar e sinto-me muito mal a perder. É o meu estado de espírito. Se quiser mudar para ser simpático para algumas pessoas não consigo, não sou eu. Prefiro agarrar nas malas e ir para Coimbra, para a minha casa", disse o treinador do FC Porto na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o V. Guimarães, da última jornada da Liga Bwin.Conceição foi ainda questionado sobre o mau arranque dos dragões, que acabou por fazer com que a equipa corresse atrás do Benfica durante toda a época, admitindo culpa própria mas também de terceiros."Temos de ultrapassar isso obrigatoriamente, mas se me diz que houve jogos em que estivemos bem posicionados para ganhar ou, no mínimo, empatá-lo, estivemos. Esta talvez seja a segunda melhor volta... No ano passado fizemos 91 pontos. Talvez seja melhor do que no campeonato em que fizemos o recorde de pontos. Faz parte do percurso e evolução das próprias equipas. Se me custou um ou outro jogo sim, e umas vezes por culpa própria e outras por culpa de terceiros. Isto é a grande realidade. Há erros, 'coincidências', algumas aqui pelo meio... Todos os jogos em que perdemos pontos ao longo destes seis anos e nos outros que tenho como treinador, ficam-me na cabeça. Sentimos isso e tentamos trabalhar dentro desses mesmos erros para poder evoluir os jogadores e a equipa, para sermos sempre mais fortes. Iniciámos este campeonato de forma não muito consistente até que chegámos a um ponto em que sinto que somos mais maduros, que estamos mais espertos. Não é manhosos. A manha é uma boa manha. Uma palavra minha pode ter várias interpretações. Manha é esperteza, maturidade no próprio jogo, se precisamos de baixar intensidade... Isso tudo é fruto dessa mesma evolução. Quando chegamos a um ponto em que a equipa fica mais consistente...", vincou.O FC Porto, que chegou a estar a 10, entra na última jornada a apenas 2 pontos do Benfica e Conceição fala das sensações desse facto: "Fomos perseverantes, resilientes na nossa forma de estar. Faz parte do ADN desta equipa, não atirar a toalha ao chão em nenhum momento, mesmo sabendo que fomos perdendo alguns pontos e que as coisas iam ficando mais difíceis. Isso é uma caraterística deste clube, desta região e é um orgulho estar inserido nela. Nem tudo fizemos bem. Não é normal uma distância tão grande. Ano após ano temos dado uma resposta fantástica. Já fomos campeões com 85 pontos e podemos fazer isso se ganharmos amanhã. Temos de ser mais fortes a todos os níveis, mesmo quando existem adversidades. Às vezes junta-se uma terceira equipa que nem sempre é feliz."