Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sérgio Conceição: «Muito do que sou vem do meu percurso de vida» Treinador do FC Porto assina o prefácio do novo livro sobre coaching de alta performance de Susana Torres que Record lhe apresenta em exclusivo





• Foto: José Gageiro / Movephoto