Sérgio Conceição multado em 380 euros por não usar braçadeira na 2.ª parte do jogo em Famalicão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol multou Sérgio Conceição em 380 euros por não ter usado a braçadeira de treinador durante toda a segunda parte do jogo em Famalicão.No mapa de castigos divulgado esta quinta-feira, também há uma multa aplicada ao FC Porto, esta no valor de 1.530 euros, por mau comportamento do público portista. "Aos 43 minutos de jogo, adeptos do FC Porto, situados na Bancada Nascente, melhor identificados pelas camisolas e cachecóis que envergavam, entoaram em uníssono "Veríssimo escuta, és um filho da p***". Após o final do jogo, adeptos do FC Porto, situados na Bancada Nascente, melhor identificados pelas camisolas e cachecóis que envergavam, entoaram em uníssono "SLB, filhos da p***, SLB"", pode ler-se no documento.Também o Famalicão foi multado e em 2.244 euros por atraso no início (três minutos) e no reínicio do jogo (seis minutos), sendo que só numa das ocasiões houve justificação: "A segunda parte do jogo iniciou com 6 minutos de atraso, em virtude da chegada tardia do FC Famalicão ao túnel de acesso ao retângulo de jogo, tendo o capitão de equipa informado a equipa de arbitragem que o atraso se deveu ao tratamento de uma lesão do jogador n.º 13 do FC Famalicão (Otávio)."Por insultos dos seus adeptos ao árbitro da partida, o Famalicão foi ainda multado em 842 euros. De resto, sem especificar os motivos, o CD também aguarda esclarecimentos por parte de Famalicão e FC Porto relativos a ocorrências no jogo entre ambas as equipas.