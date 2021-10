Sérgio Conceição multado (outra vez) por não usar braçadeira

Sérgio Conceição foi multado em 510 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por não ter utilizado a braçadeira de treinador no encontro com o Tondela, no passado sábado, que terminou com triunfo dos dragões.





Segundo o mapa de castigos divulgado esta terça-feira, o treinador do FC Porto "não ostentou durante todo o encontro qualquer tipo de identificação, fosse através de braçadeira ou credencial, apesar das advertências do Delegado da Liga".Refira-se que esta não é a primeira vez que Sérgio Conceição é alvo de multa por este tipo de comportamento em jogos do campeonato.