Sérgio Conceição na 17.ª jornada: «Este é o jogo do título, ouçam bem o que vos digo»

O FC Porto divulgou esta sexta-feira, nas redes sociais, a palestra de Sérgio Conceição na roda do Estoril-FC Porto, da 17.ª jornada do campeonato, que os dragões venceram por 3-2, depois de terem chegado ao intervalo a perder por 2-0.



"Este é o jogo do título, ouçam bem o que vos estou a dizer, este é o jogo do título", repetiu o treinador a terminar o discurso, antes do grito coletivo: "Porto, Porto, Porto." Sérgio Conceição, de resto, partilhou essa mesma publicação nas suas redes sociais e acrescentou: "É esta forma de estar no jogo que tem de estar sempre presente".



Já na roda que o vídeo mostra, Sérgio Conceição afirmou ainda, com vernáculo à mistura: "Pessoal, olhem uma coisa. Podíamos não ter ganho o jogo, mas a velocidade, a intensidade, a agressividade da segunda parte não tem nada a ver com a primeira. Nós não somos aquilo. E quando jogamos assim, fazemos três, fazemos quatro, fazemos cinco, somos imbatíveis, somos os mais fortes. Pode não sair um gesto técnico bem, pode não sair o drible ou o remate, mas esta forma de estar tem de estar sempre presente no jogo. Sempre, porque assim não vamos sofrer e num momento qualquer da segunda parte vamos fazer golo. É nisto que temos de pensar, não podemos dar abébias, não queremos dar 45 minutos ao adversário, é uma vitamina do car***o para os outros. Parabéns, muito bem."





É esta forma de estar no jogo que tem de estar sempre presente https://t.co/fuCiJsF6FV — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) May 27, 2022