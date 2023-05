Sérgio Conceição na pista do Nápoles

O interesse não é novidade, mas voltou ontem a ser noticiado pelo ‘Corriere dello Sport’. De acordo com o referido orgão de comunicação italiano, Sérgio Conceição está na lista de potenciais sucessores de Luciano Spalletti, que parece estar prestes a deixar o Nápoles, desavindo com Aurelio De Laurentiis. O presidente dos atuais campeões italianos, é um admirador do treinador do FC Porto, sendo que Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi, também são opções para o banco dos napolitanos. Ainda assim, Conte parece ser quem está na ‘pole position’ para assumir o lugar.