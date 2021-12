Sérgio Conceição não dá conferência de imprensa de antevisão ao clássico

Agora é oficial: Sérgio Conceição não vai conceder a conferência de imprensa de antevisão ao clássico de quinta-feira, frente ao Benfica, a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.Confirma-se assim a notícia avançada oportunamente por. O treinador do FC Porto, de resto, só falará no final do jogo com os encarnados, no qual regressará ao banco, após ter cumprido 15 dias de suspensão.No que toca ao treino desta terça-feira, Pepe e Marcano voltaram a fazer tratamento às respetivas lesões e trabalho no ginásio, enquanto Grujic evoluiu integrado condicionado.O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira de manhã, no Olival, encerrando a preparação para o segundo round, frente ao Benfica.