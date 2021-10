Sérgio Conceição: «Não damos minutos a jogadores menos utilizados, eles têm de os conquistar»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão à deslocação aos Açores, ao terreno do Santa Clara, para a Taça da Liga. O treinador do FC Porto encara a competição como mais uma "para ganhar", garantindo que os seus jogadores estão "motivados".





"A nossa ambição é a mesma em todos os jogos e competições, chegar o mais longe possível. Aqui será chegar à final four como fizemos nos últimos quatro anos e sermos mais competentes. Já estivemos perto de a ganhar, e queremos ganhá-la. O Santa Clara mudou de treinador, observámos o que já foi feito em Leiria e contra o Famalicão, e vem aqui com algumas mudanças no onze inicial. Estamos preparados, percebemos as diferenças que existem entre este Santa Clara e o de Daniel Ramos. É um jogo decisivo""Aqui não damos minutos a jogadores menos utilizados. Os jogadores têm de conquistar os minutos. É preciso olhar para o plano estratégico do jogo, o estado físico dos jogadores, e o fator emocional que também avaliamos e percebemos. Quem está em melhores condições tem a possibilidade de jogar. Fazer a gestão dá a entender que tiramos importância ao jogo e não é o caso. É uma competição que tem crescido ao longo dos anos e queremos chegar à final four, é com isso em mente que vamos entrar com o melhor onze. Se perdermos, estamos praticamente fora dessa possibilidade"."O que tive oportunidade de referir aos jogadores é que todas as modificações que possa fazer não me causam incómodo. Excluindo o Wendell, que infelizmente está lesionado, todos me dão garantias para, independentemente de quem entrar em campo, termos uma equipa forte"."Claro que gostava. Não vivemos de vitórias. Somos quase obcecados por ganhar títulos, e claro que me deixaria satisfeito"."É o tipo de trabalho que não se deve fazer com ele, já é natural. É preciso definir o espaço que ele pisa, aí sim dou instruções. Isso faz parte daquilo que é o talento do Fábio. É o momento deles. Nós podemos indicar qual o caminho relativo à ocupação do espaço em determinado momento, de maneira a ele respeitar a ideia do treinador"."Olhamos para o jogo, para a competição, e eu acho que há um foco grande. Em termos logísticos temos uma equipa que trabalha nesse sentido e que nos permite estar confortáveis. Temos um grande clube e o foco é esse, é uma competição que ambicionamos muito ganhar, o grupo quer muito oferecer ao presidente o título"."Percebo o sentido da pergunta, mas a competição é ‘nova’. Não me parece que seja o ‘parente pobre’, porque na final four vê-se a competitividade, utilizando os jogadores mais utilizados. Não deixa de ser um título, aqui a motivação tem de ser diária. Queremos muito ganhar, temos esse espírito, entrar num jogo para isso, seja qual for a competição"."Poderá haver alterações, sim. Em relação à competição, tem melhorado, e cada vez está melhor. Queremos ganhar, é o troféu que falta, vamos iniciar com motivação. Se formos iguais a nós próprios, vamos dar uma boa resposta"."Preocupa. Ainda no último período de seleções, houve três jogadores que não pude contar com eles. Com todo o respeito que tenho pelo Sintrense, o grau de dificuldade é menor, e foi contra eles. Preocupam-me as viagens, os minutos jogados pelos jogadores, é preciso olhar para um passado bem recente, alguns tiveram período de férias curtos, e tudo acumulado não é fácil. Vamos ter um período em que os jogos são quase todos fora, e olhamos para isso, falamos, debatemos, tentamos minimizar uma situação que sabemos que pode ser preocupante".