Sérgio Conceição não fará a antevisão ao clássico com o Benfica da Taça de Portugal

Sérgio Conceição não vai fazer a antevisão do clássico da Taça de Portugal, frente ao Benfica, uma vez que está a cumprir castigo. Aliás, ninguém da equipa técnica do FC Porto vai comparecer no auditório do centro de treinos do Olival para fazer o lançamento do grande jogo de quinta-feira, no Estádio do Dragão.Uma decisão que Sérgio Conceição já tinha levado a cabo antes do encontro diante Vizela, para o campeonato. Dessa forma, a agenda dos dragões para amanhã contempla apenas um treino, no Olival, à porta fechada.