Sérgio Conceição não fará o lançamento do jogo com o Chaves

Sérgio Conceição não fará a habitual conferência de lançamento dos jogos, no caso a antevisão à deslocação ao terreno do Chaves, marcada para sábado.Segundo nos foi possível apurar, esta decisão foi tomada por se considerar que o treinador foi alvo de mais uma queixa sem fundamento, da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Por isso, ao contrário do que seria esperado, o treinador do FC Porto não se apresentará perante os jornalistas no final do derradeiro ensaio antes da deslocação a Chaves, que terá lugar no Olival nesta sexta-feira de manhã.Recorde-se que também Pinto da Costa foi alvo de, feita com base nas declarações proferidas após o FC Porto-Gil Vicente da última jornada da Liga.