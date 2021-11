Sérgio Conceição: «Não ficámos nervosos com o golo do Vitória de Guimarães»

O FC Porto bateu este domingo o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin, um resultado que permitiu aos dragões voltarem à liderança partilhada do campeonato, juntamente com o Sporting.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição elogiou a qualidade da equipa técnica e dos jogadores do Vitória de Guimarães, sublinhando a reação dos jogadores portistas no momento em que sofreram o golo vimaranense, respondendo quase de forma imediata à desvantagem no marcador.

"Antevia algumas dificuldades porque o Vitória tem uma equipa técnica com qualidade, com jogadores com capacidade para desequilibrar em qualquer momento. Podíamos ter concluído com outro critério um ou outro lance. Críamos muito e isso deixa-me satisfeito. Depois, num lance de penálti, sofremos o golo. Não ficámos nervosos com isso e surgiu o golo do empate. Surgiu também o 2-1, mas dizem-me que por alguns centímetros, não fomos para o intervalo com uma vantagem que era merecida. Aquilo que o Vitória fez no jogo veio dar ainda mais valor à nossa vitória porque foi uma equipa desinibida. Depois, ficaram em inferioridade numérica e não digo que as coisas tenham ficados mais fáceis. Não foi, seguramente, dos nossos melhores jogos mas foi uma vitória merecida", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações à Sport TV.

Capacidade de reação rápida ao golo sofrido

"Rápida mas sem estar intranquila, confiante naquilo que podemos fazer no jogo. Tem a ver com aquilo que a equipa fazia dentro de campo. O adversário tem jogadores que têm qualidade e meteram-nos numa ou outra situação em perigo. Mais uma vitória, mais uma batalha ganha."



Substituição de Sérgio Oliveira por Vitinha no arranque da segunda parte

"Precisava também de mais bola, que os nossos médios pegassem mais no jogo mas foi principalmente pelo cartão amarelo."

Taremi e Zaidu

"É normal, aparece lá poucas vezes e quando aparece não lhe passam a bola. É normal porque teve no último jogo uma ou outra ocasião. Quando deve ser altruísta, é mais egoísta e quando deve ser mais egoísta é altruísta. Mas acontece. É algo pelo qual está a passar. Temos qualidade. Agora é juntar essa qualidade a outros ingredientes."

Quarenta jogos sem perder no campeonato

"Muito rapidamente, nós festejamos títulos não festejámos vitórias. Nós somos uma família e queria, por isso, mesmo, enviar ao Vítor Santos um abraço grande do nosso grupo. Estaremos com ele e com eles, a família. Um abraço muito grande da nossa parte", terminou.