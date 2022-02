Sérgio Conceição: «Não fico radiante com os elogios, soam-me a mais responsabilidade»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez esta quinta-feira a antevisão ao clássico de amanhã, no Estádio do Dragão, frente ao Sporting (20H15)."Não se é mais eficaz por se jogar com dois, três ou quatro médios atrás. Pode ser-se eficaz a pressionar mais alto ou a ficar mais à espera num bloco médio-baixo. Não devemos abdicar do que são os nosso princípios e forma de jogar, e não vamos abdicar. Não lhe vou contar a estratégia para o jogo. Vi alguns comentários sobre eu meter um avançado quando estamos a ganhar nos últimos minutos, mas acho que eles têm um papel defensivo. Depende do que se quer e em que determinado momento do jogo queremos o que queremos, não abdicando dos nossos princípios. Mais do que isto não posso falar. Não adivinho a estratégia que o Rúben tem para a sua equipa, mas vi um Sporting extremamente agressivo no Estádio da Luz, com uma vontade enorme de ganhar o jogo. Nos segundos iniciais iam rapidamente buscar a bola num lançamento de linha lateral... estamos aqui para ganhar, são jogos entre grandes equipas, muito competitivos"."Exatamente isso. Não quis dizer nada em concreto, simplesmente isso. Vamos defrontar o campeão nacional e eu justifiquei o porquê de achar isso. A mim soa-me a uma canção de embalar, mas tem de perguntar ao Rúben. Eu não tenho muito jeito para cantar, mas até disse que costumava cantar ao meu filho mais novo também..."."Isso são opiniões. Eu já disse algumas vezes que não quero esconder o que temos feito, temos feito um trajeto bom, estamos em primeiro, mas não é excelente, não ganhámos os jogos todos. Aquilo que eu disse várias vezes foi que as vitórias são importantes, a quantidade de vitórias que consigamos amealhar são o mais importante. Temos é de ter mais pontos que os adversários. Isso é o essencial. Depois, claro que fico, tanto eu como o grupo e o staff, contente por ouvir elogios, nomeadamente de pessoas muito importantes no futebol, que fizeram e ganharam tanto. Isso soa-me a mais responsabilidade. Não me deixo levar por esse tipo de elogios porque o momento mais importante é o de amanhã. No futebol sabem que tudo pode mudar de um momento para o outro, e eu não me deixo levar. Não fico radiante por ouvir elogios, metem-me os pés no chão"."Não há carga extra nenhuma. O nosso trabalho é trabalho de campo, mas também fora, a interação que existe entre equipa técnica e jogadores. O Luis era um jogador excecional, mas já saiu, não está cá hoje. O Pepê pode jogar amanhã na esquerda, o Galeno também, o Otávio pode estar na esquerda e o Francisco na direita. Cabe-me a mim escolher, talvez até uma opção que não tenha dito agora"."É um jogador com o qual contamos sim, está no plantel. Esteve muito tempo parado, está na fase final da sua recuperação. Está a treinar com a equipa e aquilo que espero é que seja igual a si próprio. É uma pessoa extremamente humilde, um trabalhador incrível, e posso metê-lo a guarda-redes que vai dar o seu melhor de certeza absoluta, e daí eu contar com ele. Vocês sabem o problema que houve com ele quando saiu para a equipa B, é um jogador que o grupo gosta muito, mas eu não faço favores a ninguém. É pelo espírito e qualidade dele"."O Manafá foi uma infelicidade que aconteceu, o Nanu estava previsto sair. O Corona também saiu. A opção que tenho é o João, o Bruno Costa também tem jogado ali mas tem outras caraterísticas. São duas adaptações, mas dois jogadores inteligentes e que foram trabalhados ali também. Tenho de procurar soluções para minimizar a falta de jogadores de raíz. O João Mário para mim, neste momento, é um lateral direito. O Bruno é um médio, mas tive que o adaptar. O João está com os níveis físicos de acordo com o que eu espero, vamos ver. É uma questão de opção e estratégia".