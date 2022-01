Ao contrário do que é habitual, Sérgio Conceição não se dirigiu ao centro do relvado no final do jogo, optando por se dirigir de imediato para os balneários e não participando na tradicional roda feita pelos jogadores e elementos da equipa técnica, que ainda aguardaram algum tempo pelo treinador. O técnico portista regressaria, ainda assim, ao relvado para cumprimentar individualmente cada um dos seus jogadores quando estes se preparavam para abandonar o terreno de jogo. Pelo que foi possível perceber, nenhum jogador em particular usou da palavra na roda, existindo apenas o ‘grito de guerra’.