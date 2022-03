Sérgio Conceição: «Não foi aqui que perdemos a eliminatória, foi no Dragão»

O FC Porto empatou (1-1) esta quinta-feira na deslocação ao terreno do Lyon, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, um resultado insuficiente para os dragões seguirem em frente na prova, depois da derrota (0-1) dos azuis e brancos na primeira mão da eliminatória.

Em declarações no final da partida, aos microfones da Sport TV, Sérgio Conceição explicou as várias alterações feitas no onze da equipa em relação ao encontro da primeira mão, aproveitando ainda o momento para parabenizar os jogadores pelo esforço em desempenhar a estratégia montada pela equipa técnica.

"[Alterações no onze?] Porque achei que as devia fazer, achei que quem entrou de início dava totais garantias para ganhar o jogo. Tivemos 11 dias com quatro jogos, os jogadores com mais minutos iniciaram no Dragão e tiveram muito abaixo. Hoje fizemos um jogo muito competente. Dar os parabéns aos jogadores porque muitos deles, a equipa em si, jogámos de forma ligeiramente diferente e eles interpretaram bem o que lhes foi pedido. Não foi aqui que perdemos a eliminatória, foi no Dragão", disse.



Estava este Lyon ao alcance do FC Porto?



"Todas as equipas que estão na Liga Europa estavam à mercê do FC Porto. Somos uma equipa de Liga dos Campeões, o nosso lugar é na Liga dos Campeões e é por isso que vamos lutar, agora vamos preparar o jogo no Bessa e pelo campeonato, que é o nosso principal objetivo."

Aumenta a responsabilidade na Liga?

"Não é maior porque não existe maior do que desde o inicio, que é ganhar todas as competições."

Irá a equipa sentir o abalo da eliminação?

"Eu falei agora com o grupo de trabalho, dei-lhes os parabéns e não sou muito destes elogios, mas encontrei um grupo triste e desiludido com esta eliminação. Tínhamos a perfeita convicção que podíamos levar a eliminatória para prolongamento e ganhá-la. É normal que os jogadores estejam desiludidos e frustrados porque é a partir dessa desilução que vamos ganhar no Bessa", terminou.