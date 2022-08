Sérgio Conceição: «Não fui digno de estar no banco do FC Porto esta noite»

Sérgio Conceição foi bastante duro na análise à derrota do FC Porto diante do Rio Ave . Tanto com alguns dos seus jogadores, mas também consigo mesmo. Tudo por causa de uma primeira parte que não deixou o técnico portista nada satisfeito."Não gosto de dizer que isto é futebol, porque quem representa este clube tem de representá-lo de forma mais digna. Eu não fui digno de estar no banco do FC Porto a comandar a equipa hoje. Como também alguns jogadores não foram dignos de vestir esta camisola. Em Braga aconteceram coisas extra futebol que não vale a pena aqui mencionar. Há que baixar a cabeça, mas não é um jogo para esquecer", disse, à SportTV."Já tínhamos passado por momentos iguais em Vizela, onde dissecámos ao máximo esse jogo. Hoje na primeira parte faltou tudo. Não podemos ter a intenção de pressionar na frente e ser uma equipa que quer condicionar ao máximo a dinâmica do adversário e depois não somos nem uma coisa nem outra. Temos uma falta na primeira parte, isto não existe. Duelos perdidos, bolas perdidas... aliás, o terceiro golo [do Rio Ave] nasce de uma segunda bola perdida por nós. Estivemos muito distantes daquilo que é a atitude no jogo. Em termos estratégicos cabe-me a mim, sou eu o culpado, sou eu o treinador e assumo completamente a responsabilidade do que aconteceu aqui hoje. É verdade que o jogo que perdemos há um ano e pouco foi um jogo que não foi merecido em Braga, foi o único. Este é o segundo jogo há mais de um ano. Por isso, há que dar mérito aos jogadores, eles não desaprenderam aquilo que diariamente trabalhamos para honrar a camisola que vestimos. Agora há que rever aqui muita coisa, a começar por mim", acrescentou o técnico dos dragões."Encontro equipas que jogam contra nós e que tentam ao máximo, dentro daquilo que são as suas possibilidades, dificultar ao máximo a vida ao Campeão Nacional com uma motivação acima da média. Hoje não fomos um coletivo forte, a verdade é essa. Os jogadores de equipas teoricamente não tão fortes, tirando os quatro grandes, estão sempre no máximo contra nós. É a nossa luta, conseguir motivar. A minha mensagem, não gosto de falar em mensagem porque é passada diariamente e em cada treino, mas hoje não tivemos [ao nosso nível]. Há jogos assim. Não gosto de dizer que isto é futebol porque quem representa este clube tem de ser olhado no máximo. Eu não fui digno de estar no banco do FC Porto a comandar a equipa hoje e muitos jogadores de vestir esta camisola. Em Braga aconteceram coisas extra futebol que não vale a pena aqui mencionar. Há que baixar a cabeça, mas não é um jogo para esquecer.""O jogo na segunda parte não existiu. Deixo já aqui um alerta, que não me convidem mais para reuniões, para depois olharmos para isto. Eu vou ver a segunda parte, e tenho muito gosto em saber qual foi o tempo de útil de jogo na segunda parte. Foi vergonhoso. Temos todos de olhar para isto e pensar. Cada reposição de bola do guarda-redes, cada minuto de um jogador no chão, a equipa médica a entrar... isto quebra o ritmo de jogo. Criámos oportunidades na segunda parte para não sairmos daqui com uma derrota. Mas merecemos a derrota", terminou.