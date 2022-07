Sérgio Conceição não pediu demissão

Sérgio Conceição continua a preparar a temporada de 2022/23, não tendo apresentado, de acordo com as informações recolhidas por, a sua demissão a Pinto da Costa. O técnico do FC Porto encontra-se na noite desta segunda-feira em sua casa e apresentar-se-á ao trabalho no Olival amanhã de manhã.Não obstante as necessidades de mercado identificadas, num momento em que a SAD assegurou somente a contratação de David Carmo, a ligação entre o treinador e o presidente Pinto da Costa foi reforçada nos últimos dias, dado que até jantaram juntos na passada sexta-feira, comorevelou, tendo em vista os objetivos do clube para a próxima temporada.Um dos episódios dos últimos dias que marcou o plano mediático relativamente ao técnico relacionou-se com a iminente saída de Francisco Conceição, seu jogador e filho, para o Ajax, que levou a comentários polémicos de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, nas redes sociais. Segundo apurou, o episódio causou desagrado em toda a estrutura portista, tal como ao treinador, mas foi visto como algo menor tendo em conta o entendimento que se conhece para o desfecho deste processo e não produziu outros efeitos.De resto, também Jorge Amaral, antigo guarda-redes do FC Porto, disse no programa 'Pé em riste' da CMTV que Pinto da Costa lhe garantiu que Sérgio Conceição continua a ser treinador dos dragões.