Sérgio Conceição não quer falar do Benfica: «Jogamos um jogo de cada vez, não dois»

Sérgio Conceição considerou que o FC Porto fez um "jogo competente " diante do Portimonense , numa partida na qual assume que a vantagem de 2-0 se foi tornando perigosa."Jogo competente da nossa equipa. Sabíamos da importância e dificuldade destes jogos. Continuamos a evoluir como equipa, os jogadores também. Estou contente por eles, são mais 3 pontos na nossa caminhada, com foco no principal objetivo, que é o campeonato", começou por analisar, à SportTV.Conceição falou ainda de Taremi e deixou uma frase curiosa. "Ele está bem, faz o que lhe pedem, é voluntarioso, por vezes até demais! Os primeiros 15 minutos não foram muito dentro do que esperávamos, uma entrada forte. Mas depois disso criámos oportunidades, marcámos e criámos várias para o resultado ser diferente. O Portimonense criou situações de perigo, mas o resultado é completamente justo. O trabalho dos avançados foi dentro do que se lhe pediu. Tiveram o mais importante, o que eu peço, uma atitude competitiva forte e serem inteligentes"."O Portimonense teve algumas situações no último terço, especialmente na segunda parte. Mas foi um jogo controlado, contra um adversário que está a fazer o melhor arranque de sempre, que tem um treinador que conhece a casa e os jogadores, que são de qualidade. Tínhamos de estar atentos e alerta para matar. O Galeno teve uma chance, os avançados também. O 2-0 é sempre um resultado que, de certa forma, nos deixa alerta para controlar o que queremos: ganhar os 3 pontos", frisou.A fechar, questionado sobre a importância de manter o Benfica a 3 pontos antes da ronda do clássico, Sérgio Conceição optou por olhar para o que aí vem. "Importa falar e analisar as coisas boas e menos boas que fizemos. Há que dissecar e depois pensar na Champions, no próximo jogo, que é o mais importante. Jogamos um jogo de cada vez, não dois", finalizou.