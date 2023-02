Sérgio Conceição não quis falar de arbitragem: «Estar a ser repetitivo para me massacrarem em Portugal...»

Sérgio Conceição foi instado a assumir se Otávio será uma baixa importante para a segunda mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, após ser expulso ante o Inter Milão na primeira mão. O técnico do FC Porto apontou ao caso de Lautaro, que na sua opinião, também deveria ter visto a cartolina vermelha, mas recusando revelar se considerou que houve dualidade de critérios em Itália do juiz Sran Jovanovic."É, sem dúvida [uma baixa importante]. Foi hoje pela inferioridade númerica. Isso não temos dúvida nenhuma mas também o é pelo conhecimento que tem dos princípios da equipa. Não estará o Otávio mas estará outro. O que mais me entristece é que houve uma ou outra situação em que podia sair também amarelo para os jogadores do Inter. Nomeadamente, estou a lembrar-me do Lautaro. Não jogaria no Dragão também, mas isso não acontece. Dualidade de critérios? Não quero entrar por aí. Foi um excelente jogo, competitivo. Se estou a falar disso é porque penso dessa forma. Estar a ser repetitivo para me massacrarem em Portugal de que me estou a desculpar com arbitragens, eu não quero isso porque não é assim. Foi um bom jogo. A vitória poderia cair para qualquer um dos lados. Estamos no intervalo, a perder 1-0. Vamos descansar e pensar no Gil Vicente. Depois, a seu tempo falaremos no Inter e estaremos cá para dar uma resposta como hoje demos com esta dedicação e missão de jogo", explicou à TVI.À ELEVEN, também sustentou a mesma posição sobre o avançado argentino do Inter."Por tudo o que se passou, sinceramente, não querendo justificar com a arbitragem, porque o Otávio mereceu o segundo amarelo, o Lautaro também merecia o amarelo e falhava o jogo do Dragão. Estou aziado porque perdi e não gosto. Mas principalmente pelo esforço, dedicação e por todo o jogo que foi feito", vincou Conceição.