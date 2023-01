Sérgio Conceição: «Não tenho de olhar para o mercado dos rivais, eu estou tranquilo»

A poucas horas da janela de transferências de inverno fechar, Sérgio Conceição dificilmente poderia estar mais contente no que a este tema diz respeito... precisamente pela inexistência de movimentações no Dragão."Tudo o que seja ‘não sair’ é importante e neste caso foi mais sereno. Gosto mais desta forma de estar no mercado do que com muitas entradas e saídas, que na minha visão não é positivo", comentou, escusando-se a comentar a saída de Pedro Porro do Sporting e a eventual venda de Enzo Fernández por parte do Benfica: "Eu não tenho de olhar para os rivais. Tenho um bom grupo, um grupo de jogadores com experiência, com jovens... Estou contente com o grupo que tenho. Se viesse alguém de topo para entrar, mas caso contrário… E mesmo alguém de top mundial teria dificuldades em entrar, mas isso é sempre assim e é natural, é sempre necessário algum tempo de adaptação. Há sempre exceções, mas quem vem neste mercado é difícil acrescentar alguma coisa. E o nosso poder financeiro é diferente de outros tubarões…"Face a isto, o técnico reiterou a sua tranquilidade, bem diferente das emoções sentidas no último inverno, quando perdeu especialmente Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Corona. "Estou tranquilo, tenho conversado quase todos os dias com o nosso presidente. E a indicação que tenho é dessa mesma tranquilidade… Então este ano estou mais tranquilo.", afirmou.