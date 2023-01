Sérgio Conceição: «Não treinei penáltis, nas outras vezes treinei e perdemos...»

Em seis épocas de Sérgio Conceição no FC Porto, esta é a 5.ª presença dos dragões na final four da Allianz Cup, sendo que apenas na temporada passada falhou a fase das decisões. Mas ainda não há qualquer triunfo na prova e, em duas ocasiões, foram os penáltis a afastar os azuis e brancos do objetivo. Um trauma que terá levado o técnico a preparar a equipa de forma diferente a nível mental? Nem por isso...

"Não treinei penáltis. Das outras vezes treinei e perdemos...", atirou Sérgio Conceição, acreditando que, desta vez, a lotaria dos penáltis ou não vai acontecer, ou vai sorrir à sua equipa mesmo sem treino específico.

E por falar em penáltis, o especialista do plantel a defendê-los não vai jogar de início, apesar de ter falado na antevisão à final four e de ter garantido que a adrenalina para estas decisões é sempre diferente. "O Diogo falou de adrenalina? É normal. Vai estar no banco, é normal que sinta mais essa adrenalina em relação ao jogador que está lá dentro, já focado no jogo", brincou Sérgio Conceição, confirmando a titularidade de Cláudio Ramos.