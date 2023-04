Sérgio Conceição: «Nem colocamos o cenário de não ganhar»

Seriedade, sorrisos e até algumas gargalhadas, mas também sugestões e revelações. Houve um pouco de tudo na conferência de Sérgio Conceição feita com o propósito de lançar o jogo de hoje, frente ao Benfica, na Luz, mas em momento algum se viu o treinador do FC Porto a desviar-se do objetivo definido para o clássico que vai seguramente marcar a edição 2022/23 da Liga.

"É verdade que estamos a uma distância do Benfica a que não estamos habituados e sabemos o jogo que vamos ter pela frente. Nem colocamos o cenário de não ganhar o jogo, não entra na nossa preparação nem na nossa cabeça. Depois temos de o jogar e ganhar, sem dúvida. Na nossa preparação a todos os níveis, emocional também, há uma palavra: vitória", indicou Sérgio Conceição, não se coibindo, depois, de soltar uma piada também ela relacionada com o adversário do jogo de hoje: ". E não foi nenhuma referência à águia [Vitória, mascote do Benfica]".

Um eventual triunfo do FC Porto na Luz deixará o Benfica com 'apenas' sete pontos de vantagem no topo de classificação, mas qualquer outro resultado praticamente ditará o adeus dos dragões ao título, ficando o segundo posto, que também garante a presença direta na próxima fase de grupos da Liga dos Campeões, igualmente ameaçado. Sérgio Conceição está atento a isso tudo, mas recusa-se a olhar pelo retrovisor.

"Se nós caminhamos e estamos a olhar para trás, corremos o risco de bater em alguém ou tropeçar. Algumas pessoas vêm à frente e isso até lhes convém… É importante percebermos a força e a qualidade do Sp. Braga e do Sporting, excetuando o último jogo em termos de resultado [empate a zero com o Gil Vicente]. O Sporting tem vindo a fazer uma segunda volta fantástica e o Sp. Braga tem sido muito regular ao longo da época... Temos de olhar para a frente, percebendo quem vem atrás de nós, mas sempre a olhar para a frente para não corrermos o risco de tropeçar. Não queremos tropeçar, começando já no jogo de amanhã [hoje]. Essa pressão faz parte do nosso trabalho e é esse o discurso que tenho com os jogadores", revelou o treinador dos dragões, desvalorizando, depois, o saldo positivo que tem nos clássicos do futebol português. "A confiança vem do nosso trabalho diário e do que fazemos. Não trabalhamos para ganhar confiança. Defrontar o Benfica é como defrontar outro adversário qualquer de grande nível", sentenciou o treinador.



"Agradeço a paixão dos adeptos"



Durante o período em que Sérgio Conceição esteve em silêncio, o seu rosto foi pintado num mural perto do Dragão, juntamente com o de Pinto da Costa e Pedroto. Os três foram também eternizados na história do FC Porto através de uma música entoada pelos adeptos em todos os jogos. Questionado por Record sobre essa homenagem que lhe foi prestada, Sérgio Conceição não se inibiu a responder, estabelecendo uma relação com o clássico.



"Não gostamos de perder e, aqui, vive-se muito pouco as vitórias, mas vivem-se de forma muito intensa todas as derrotas. Estar a minha figura perto da de Pedroto em pintura, mas muito longe da história da do senhor Pedroto e do nosso presidente... Sabem que não gosto de entrar por aí, fico sempre desconfiado. O meu foco está no jogo de amanhã [hoje], mas obviamente que agradeço toda essa paixão que os adeptos, sócios e simpatizantes têm por figuras tão importantes como o nosso presidente e pelo senhor Pedroto. Por mim também, pelo menos até amanhã [hoje] às 20 horas, porque se eu não ganhar muitos desses já mudam um bocadinho. E é justo que assim seja, porque vivemos de resultados", devolveu o técnico.



Pedido de defesa e elogios ao rival



As questões sobre os portistas em dúvida para hoje foram constantes e, a dada altura, Sérgio Conceição interrompeu uma pergunta para desabafar e elogiar o adversário: "Estas conferências deixam-me sempre em dificuldade, porque tudo aquilo que eu possa dizer ou aprofundar, podem levar isso para um lado diferente do que é a minha intenção. Depois sai um título que não é interessante para o jogo de amanhã, não se fala do Benfica, da excelente época que estão a fazer e das dificuldades que vamos ter, não sai o que pode provocar o Rafa ou o Neres a jogar na ala ou um Aursnes por dentro." No seguimento, sugeriu: "Era bom trazer um jogador à conferência nestes jogos, eles iam confirmar um bocadinho aquilo que eu vou dizendo."





Questionado sobre se este clássico seria decisivo para o FC Porto, Sérgio Conceição argumentou assim: "Os jogos são todos decisivos e ganham essa força a partir do momento em que, depois deste, ficam a faltar sete. Se ganharmos na Luz e perdermos o jogo a seguir ficará difícil na mesma. O que queremos é somar três pontos importantes." Para vincar a sua análise, o treinador do FC Porto lembrou onde foi cavado o fosso que separa a sua equipa da do Benfica na classificação: "Diz-se que o campeonato é ganho contra os grandes, mas não concordo. Este ano tropeçámos contra equipas 'não grandes'."