Sérgio Conceição: «Nem nos jogos da pré-época fizemos o que mostrámos hoje...»

Sérgio Conceição mostrou-se naturalmente desapontado com o desaire sofrido pelo FC Porto diante do Club Brugge e confessou que se torna difícil explicar o sucedido no palco do Dragão."Aconteceu o que se viu, é difícil explicar uma noite assim. Acho que em todos os momentos do jogo não fomos a equipa que costumámos ser. Passividade, duelos perdidos, a equipa partida... o que não é normal. Nesta competição paga-se caro. Foi uma noite em que muita coisa correu mal. Oito faltas num jogo em que o adversário vem aqui e faz o dobro, é sinal de pouca agressividade", começou por dizer em declarações à CNN Portugal no final do jogo no Dragão."Esqueça tudo aquilo que foi a envolvência e a estratégia definida por mim e depois podemos apontar aqui variadíssimas coisas. Não estou aqui para fugir nada. Nem nos jogos de pré-época fizemos aquilo que fizemos aqui hoje. Falaremos entre todos. Há muita coisa a rever. Desta forma, vamos ter dificuldades também nas provas internas, não só nas competições europeias", adiantou.Sobre a surpresa de Otávio no onze da equipa, Sérgio Conceição sublinhou que a lesão do médio foi tornada pública mas não através de uma nota oficial do departamento médico do clube. "Não vi nenhuma declaração do departamento médico a dizer que ele tinha uma lesão ou outra", atirou, terminando com uma forte mensagem para dentro do clube: "Faltam quatro jogos, temos que honrar o clube que defendemos, se assim não o fizermos não podemos representar este clube, a começar por mim."Ainda sobre Otávio, Sérgio Conceição voltou a esclarecer a opção pelo internacional português em declarações à ELEVEN. "Tive informação do departamento médico de que podia ir a jogo. Foi a jogo. Eu não faço parte do departamento médico, estou sim em contacto com o jogador e o responsável do departamento, que é o doutor Puga. E achámos que podia ir a jogo, mesmo não estando nas condições máximas", terminou.