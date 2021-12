Sérgio Conceição nem quer ouvir falar em Liga Europa: «Se eu já estou com azia, ainda pior...»

Com a derrota diante do At. Madrid , o FC Porto caiu para a Liga Europa, mas Sérgio Conceição mostrou-se pouco preocupado em falar já no que se segue na segunda prova de clubes da UEFA. Em conferência de imprensa, visivelmente desapontado, o técnico portista apontou ao campeonato e assumiu a sua 'azia' pelo desaire e queda da Champions."Não é o momento para pensar na Liga Europa. Se eu já estou com azia, falar na Liga Europa ainda pior. A seu tempo falaremos. A partir de amanhã - o futebol é um recomeçar constante - vamos começar a preparar o Braga, um adversário forte, com quem vamos disputar mais um jogo no principal objetivo que temos, que é o campeonato. Temos mais objetivos na época, esse [Liga Europa] será um deles, mas a seu tempo falaremos", frisou.