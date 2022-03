Sérgio Conceição: «Ninguém quer ver repetido o que se passou no Dragão»

Na véspera de voltar a defrontar o Sporting, Sérgio Conceição manifestou-se convicto que os incidentes ocorridos no jogo da Liga Bwin, no Dragão, não se vão repetir."Tenho um grupo de trabalho experiente. Mesmo os jovens estão habituados a estes palcos, a estes ambientes. Ninguém quer ver repetido o que se passou no Dragão. As pessoas entenderam, entendem e não preciso de estar com grandes alertas. Temos pouco tempo para preparar verdadeiramente o jogo dentro das quatro linhas. São situações desagradáveis aquelas que aconteceram. Temos pessoas inteligentes nos dois clubes para perceberem que aquilo foi demasiado, disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting.Conceição reiterou que o objetivo do clube é "chegar à final e ganhar", esperando que a equipa "dê o melhor", mesmo "num contexto de muitos jogos" e, face ao qual, admitiu fazer alguma gestão de grupo."Temos que olhar para quem está melhor e perceber qual o onze que nos pode dar garantias para ganhar o jogo. Não é uma gestão a pensar no Paços de Ferreira [desafio seguinte, para a I Liga], mas sim por causa do momento dos jogadores", referiu.Questionado sobre qual a estratégia que espera do adversário, Sérgio Conceição acredita que "estruturalmente o Sporting não vai mudar", garantindo estar preparado para uma equipa com dois avançados."É o campeão nacional, está na Liga dos Campeões, tem uma equipa forte, com uma boa equipa técnica, com bons jogadores individualmente e bem trabalhada coletivamente. É um adversário forte, um dos que temos nas competições internas", analisou o treinador do FC Porto.