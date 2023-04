Sérgio Conceição comentou esta terça-feira a renovação de Pepe, a quem fez muitos elogios."Já tive outros importantes, mas nunca tive ninguém acima do Pepe", referiu o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, referente à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.Conceição elogiou a entrega do capitão e o trabalho conjunto que faz com que permaneça em grande forma apesar de ter 40 anos."Importante é o Pepe estar bem, em forma, e com 40 anos estar a ser o superatleta que é. Ele é o mais importante disto tudo. Fico muito contente que a equipa técnica tenha contribuído nestes últimos anos. Não por ele estar a um nível altíssimo quanto ao seu desempenho como tanto fazer a quantidade de jogos que faz. Tem que ver com os preparadores físicos, o fisiologista e departamento médico, que tentam ao máximo dar tudo para que os atletas estejam no seu máximo. Temos de louvar também."