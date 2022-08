Sérgio Conceição: «O árbitro apareceu ali como quem vinha com uma pistola»

Sérgio Conceição fez críticas ao trabalho da equipa de arbitragem dirigida por Hélder Malheiro na flash, na conferência de imprensa e ao Porto Canal."Não me dirigi ao árbitro. Gesticulei a falar com os jogadores e depois o Figueiredo foi expulso por causa do lance do Tagueu, que deveria ter sido expulso. O árbitro apareceu ali como quem vinha com uma pistola. Sentimos no banco que foi injusto", referiu o treiador dos dragões, não se ficando por aqui: "Que em maio ganhe a equipa que for mais capaz, a que correr mais, e não por outras coisas, por coisas que nos ultrapassam."