Sérgio Conceição, o "ciclo de jogos infernal" e o confronto com o Lyon: «Resultado está a meio»

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo de amanhã, com o Lyon, encontro da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa e falou num "ciclo de jogos infernal"."Olhamos para a competição que vamos disputar, para a estratégia que defino para determinado adversário, mas temos de olhar para o calendário. É preciso ver que jogadores tenho disponíveis, ver a frescura física. Vou olhar para isso e ver que onze me dá mais garantias para dar a volta ao resultado que está a meio. Precisamos de gente que me garanta que vamos ter produtividade com esses jogadores", afirmou.