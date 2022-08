Sérgio Conceição: «O mercado fica ali ao pé do cão, o 'Dragão'. É um macho, não é?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição foi questionado sobre a possibilidade de vir a receber mais reforços, mas o treinador remeteu o jornalistas, como de costume, para a "porta do Olival"."Vou responder como sempre fiz desde que estou aqui: o mercado fica ali ao pé do nosso cão, o 'Dragão'. É um macho, não é? Podia ser uma cadela e ter o nome 'Dragão'... Normalmente não falo de mercado, digo sempre que o mercado fica à porta do Olival", explicou.E teria Conceição um plantel capaz se não tivesse entrado ninguém? "Tenho um plantel capaz, mas nós, os treinadores, queremos sempre mais. Mesmo saindo quem saiu, se não entrasse ninguém, continuava a ter um plantel capaz, incluindo dois ou três jogadores da equipa B. Mas capaz para quê?"