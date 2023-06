Sérgio Conceição: «O meu último jogo? Não é tema para este momento»

O calendário do FC Porto apresenta ainda a final da Taça de Portugal, mas, nas últimas semanas, a atualidade do clube também tem sido marcada pelas notícias em torno do interesse de vários clubes nos serviços de Sérgio Conceição, com destaque para o Nápoles.Será este o último jogo do técnico ao comando do FC Porto? O tema, disse o treinador à RTP3, é para outras núpcias. "Obviamente que isso não é tema para este momento", atirou, sem mais, Sérgio Conceição, apontando à felicidade que é disputar a final da Taça no Jamor: "Não é. É um jogo que pode valer um título. É uma competição diferente do campeonato, fomos competentes nesta prova para estarmos na final, disputar este jogo que eu acho de uma beleza incrível, que fecha o ano em termos de competições nacionais. Temos o prazer e o grande orgulho de representar um clube e uma região no domingo."Centrando-se na final, o técnico do FC Porto desvaloriza uma eventual vantagem de um dos adversários sobre o outro pelos respetivos momentos de forma. "Mesmo que dissesse FC Porto ou Sp. Braga, neste tipo de jogos é como nos clássicos ou os dérbis. Normalmente não é quem está em melhor forma, porque tudo acontece e o jogo, dependendo de alguns fatores, ganha a sua vida e depois aquilo que era previsível deixa de o ser. É um jogo de 50-50, onde se vão defrontar duas equipas de grande qualidade individual e coletiva. São equipas fortes, cabe-nos levar o jogo para onde nos sentimos mais confortáveis e dar uma boa resposta, que é ganhar a Taça", afirmou.Para lá das dimensões estratégica e tática do encontro, Sérgio Conceição aponta uma vertente que, neste contexto, poderá pesar mais do que todas as outras. "Existe também um fator importante, o fator motivacional, mas isso acho que toda a gente está motivada. Para jogar uma final, eu associo essa motivação àquilo que tem de ter a equipa, como caráter, personalidade, perceber que é uma final. Ser inteligente, astuto, maduro no jogo. É importante neste tipo de jogos, mas o histórico diz-nos que poderemos estar em vantagem nisso, mas depois vêm outras características para cima do relvado que podem ser decisivas", concluiu.