Sérgio Conceição: «Os árbitros portugueses têm qualidade»

O FC Porto empatou a a zero no reduto do campeão espanhol Atlético de Madrid, em encontro da primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, disputado no Wanda Metropolitano, tendo sido anulado um golo a Taremi nos minutos finais. A formação portista, a cumprir a 25.ª participação na fase de grupos, acabou reduzida a 10 unidades, por expulsão do congolês Mbemba, aos 90+5 minutos.





Questionado sobre o trabalho da equipa de arbitragem e influência no resultadso final declarou ao Porto Canal: "Continuo como já disse na semana passada. Os árbitos portugueses têm qualidade".Opinião que reforçou depois na conferência de imprensa: "Árbitros portugueses melhor? Já tinha essa convicção. É como os jogadores, não preciso que os jogadores mostrem no jogo mas sim nos treinos. Já tinha essa opinião e continuo a ter. Infelizmente temos tido algumas arbitragens mais difíceis na Liga dos Campeões, como diante de Chelsea ou Manchester City. O errar é humano, quem está à frente de uma TV está calmamente a analisar as imagens. Se decidiram assim... se me deixa contente, claro que não".