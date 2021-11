Sérgio Conceição: «Os jogos de futebol são sempre de vida e de alegria»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao encontro da Liga dos Campeões frente ao Milan, a disputar na quarta-feira, pelas 17H45.





"Expectativas são sempre as mesmas, independentemente da competição ou do adversário: preparar o jogo, querer ganhá-lo, com todas as caraterísticas que digo aqui de três em três dias. Os jogos são todos diferentes, é o mesmo adversário de há uns dias, mas este com certeza vai ter a sua história consoante o que fizermos em campo. Independentemente dos jogadores que entrarem no onze do Milan, será sempre fortíssimo, e compete-nos contrariar a qualidade individual e coletiva deles. Não é fácil também jogar naquele ambiente, numa atmosfera que também vai ser boa para nós porque gostamos destes palcos. Será um jogo muito difícil, mas vamos lá com o intuito de conseguir contrariar tudo isto e ganhar o jogo"."Uma dor de cabeça é uma dor de cabeça. Em relação ao que é o Milan, tem sete títulos de campeão europeu e quatro mundiais. Está tudo dito, têm peso, história, ainda não perderam num dos melhores campeonatos do mundo, acabou de ganhar um jogo em Roma contra um dos melhores treinadores do mundo. Esperam-nos muitas dificuldades"."Se olharmos para o jogo de Liverpool, estiveram a ganhar, fizeram dois golos em Inglaterra, contra uma equipa que acho que é das melhores equipas do mundo, se não a melhor. Contra o Atlético Madrid também foi muito equilibrado, um jogo que tive oportunidade de ver e se calhar não mereciam perder. No jogo aqui no Dragão realmente fomos muito fortes e contrariámos ao máximo os pontos fortes, que são muitos, deles. Temos de preparar bem o jogo, o plano é definido em função do que é a nossa equipa, e olhando para o adversário"."É uma questão muito interessante. Poderá, mas não mudamos em função daquilo que é a ausência de um jogador. O plano de jogo é definido, a estratégia também. Tirámos ao Milan o que gostam tanto de fazer, e vimos como a Roma se sentiu desconfortável com o Milan a ter muita bola no meio-campo ofensivo, o jogo pelos corredores laterais. Os alas por vezes estão muito em cima dos centrais e fica difícil contrariar. Quanto mais longe estivermos da nossa baliza melhor é, e foi o que se passou aqui no Dragão. O plano de jogo tem a ver com esses pontos fortes do adversário e com aquilo que nós somos: não sou muito de mudar tudo o que são os princípios da equipa em função de um adversário, apesar de já o ter feito, por exemplo contra o Manchester City"."É muito difícil, os três. Wendell vai estar de fora, Marcano muito difícil, Uribe também muito difícil. Mas vão acompanhar a equipa, até porque o Wendell pediu para acompanhar a equipa, vai dar continuidade aos tratamentos"."O Brahim Díaz é um puro número 10, explora muito bem os espaços e define muito bem. O Kessié é uma referência, naquilo que é o homem mais físico a par do Bakayoko, em termos defensivos. O Theo é um jogador que em termos ofensivos, na produção com bola, e nas permutas com o Rafael Leão, é muito interessante, até defensivamente. O Calabria pode jogar sobre a esquerda e já jogou, mas são três jogadores que acrescentam muito"."Os jogos de futebol são sempre de vida, sempre de alegria. Temos de ser inteligentes a nível emocional, nos 15/20 minutos iniciais, que nestes ambientes é sempre difícil. Temos de saber jogar com isso, entrar da mesma forma ou mais fortes que o adversário, com a mesma agressividade, pausar o jogo quando temos de pausar, mas não acho que temos de abordar o jogo de forma diferente pensando neste ou noutro resultado".