Sérgio Conceição: «Os melhores festejos são os que temos pela frente»

Na sequência de duas festas pela conquista do campeonato nacional, o FC Porto prepara agora a final da Taça de Portugal, frente ao Tondela, e Sérgio Conceição está convicto de que o plantel está alertado para o perigo que a equipa beirã representa, apesar de ter descido de divisão. Pela parte que lhe toca portista, o treinador assume-se "confiante, mas desconfiado"."Tenho um grupo de trabalho que tem consciência das dificuldades que vamos ter contra o Tondela e de que o título foi saboroso, importante, mas já passou. Os melhores festejos são os que temos pela frente", começou por dizer, esta sexta-feira, aos microfones da Sport TV."Tentar fazer um jogo competente para conseguir ganhar a Taça de Portugal. Numa final tudo pode acontecer, temos exemplos num passado bem recente de que, normalmente, a equipa mais em forma costuma ter mais dificuldades. Nós preparamo-nos para isso, estamos confiantes, claramente que sim, mas sempre desconfiados daquilo que o Tondela pode fazer, porque é uma boa equipa. Independentemente de ter descido de divisão tem uma boa qualidade individual, dinâmica coletiva também é interessante. É uma equipa que defende que toda a gente, parte muito rápido para o ataque", salientou, lançando depois novo alerta ao seu grupo de trabalho."É preciso estar atento. É um jogo em que o nosso equilibrio em posse e emocional são importantes, porque ouvi muitas vezes esta semana que as coisas estavam feitas e não é assim. Festejos só no fim no jogo, máximo respeito pelo Tondela. Vamos tentar a equipa mais motivada que apanhamos até agora", afirmou Sérgio Conceição.