Sérgio Conceição: «Os penáltis não foram sobre o Taremi, estamos de parabéns»

Sérgio Conceição considerou o triunfo (3-0) do FC Porto sobre o Sporting justo e deixou algumas considerações sobre a partida."Pela 1ª parte que fizemos merecemos ir para o intervalo na frente do marcador. Na 2ª parte tentámos explorar alguns amarelados da equipa adversária, mas somos sérios demais. Lembro-me de um lance logo no início da 2ª parte em que o Pepê sofreu uma falta do Ugarte e não caiu. Se caísse havia a expulsão. Não foi aí, mas foi mais tarde pelos ataques rápidos que fizemos", disse ao Porto Canal.Voltando a realçar que venceria o campeonato da azia, o técnico deixou ainda uma nota sobre os penáltis, em tom irónico: "Os penáltis não foram sobre o Taremi, estamos de parabéns. Há outros jogadores que os provocam pela qualidade individual e coletiva que temos e não por outras situações".