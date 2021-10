Sérgio Conceição: «Parabéns ao Santa Clara que foi melhor do que nós»

Sérgio Conceição elogiou a exibição dos jogadores do Santa Clara na derrota (1-3) do FC Porto nos Açores, que deixou os dragões de fora da final four da Allianz Cup.





"Uma equipa que perde 1-3 há sempre mérito de quem ganha e demérito de quem não faz mais para ganhar. Entrámos bem, a controlar, uma falta sobre o Marko que praticamente vão à baliza. Na zona onde estar. Saiu, a bola entrou na zona dele. Sofremos o golo. Tínhamos criado uma ou outra ocasião. Fomos ineficazes nas situações para fazer mais do que um golo seguramente, para não perder o jogo. Mas temos de dar mérito ao adversário. Os jogadores do Santa Clara, quando se viram a ganhar, tiveram boa agressividade no jogo. Sempre focados nas tarefas. Nós não estivemos tão bem nesse capítulo e o responsável sou eu. Assumo. Tivemos ocasiões para dar a volta ao resultado e ao jogo, mas penso que a concentração competitiva, o foco, a forma de estar alerta sempre e não cometer erros individuais é fundamental. Parabéns ao Santa Clara que foi melhor do que nós em alguns capítulos fundamentais", começou por dizer o técnico dos dragões."São pesos pesados. Hoje mudei praticamente 10 jogadores. Disse na antevisão que o grupo dá essa garantia, obviamente percebendo que as rotinas e os automatismos destes jogadores que entraram não estão tão bem oleados como os que jogam mais. Isso é óbvio. Têm qualidade para dar mais do que demos.""É a primeira vez que ficamos de fora. Temos de dar mérito ao Santa Clara que fez um bom jogo em alguns ingredientes essenciais para ganhar jogos", terminou.