Sérgio Conceição: «Paulo Sérgio não merece a barbaridade de comentários que foram feitos esta semana»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão do duelo da Taça de Portugal com o Sporting. No momento em que foi questionado sobre o resultado do dérbi e de como o triunfo abriu as portas do título aos dragões, o treinador mostrou indignação sobre os comentários que foram feitos durante a semana sobre o desempenho do Portimonense frente ao FC Porto."O jogo dos rivais não nos interessa nada. O nosso jogo com o Portimonense, e já agora abraço para o Paulo Sérgio, que não merece a barbaridade de comentários que foram feitos esta semana, mas faz parte do estado fantástico do futebol português. Uma equipa que jogou com jogadores que não têm tantos minutos, algo que já foi explicado, e que tentou do primeiro ao último minuto dificultar-nos o jogo... em outros jogos, com equipas teoricamente mais fortes, criámos tantas ou mais ocasiões do que contra o Portimonense. Agora vamos estar atentos e não fazer tantos golos para não aparecerem esses comentários. Jogos dos rivais? Estamos atentos aos pontos de vantagem, mas de resto não quero saber. Analisei o jogo porque vamos jogar contra o Sporting amanhã".