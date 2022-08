Sérgio Conceição pede união em jeito de alerta: «Somos o primeiro alvo a abater»

Sérgio Conceição foi homenageado, na noite desta terça-feira, em Gaia, pela comissão de recandidatura de Pinto da Costa e, no final, respondeu a algumas perguntas dos jornalistas, já de olhos postos nas conquistas que pretende alcançar em 2022/23.



"Os adeptos são como eu, gostam de ganhar, gostam de festejar títulos. Os adeptos são fundamentais nesta nossa caminhada. A grande alma do FC Porto são os adeptos. Temos que remar todos para o mesmo lado, sabendo que as dificuldades vão ser muitas. Somos detentores do título nacional, da Taça de Portugal e da Supertaça e somos o primeiro alvo a abater", considerou o treinador do FC Porto.







Ainda sobre as perspetivas para a época que começou oficialmente para o FC Porto no passado sábado, frente ao Tondela, Sérgio Conceição foi igual a si próprio no que toca à exigência. "É mais importante olhar para o presente e para o futuro, recordando as coisas boas e também menos boa que aconteceram no passado. Eu queria ganhar cinco campeonatos em cinco, mas não foi possível. Olhámos para o próximo jogo sabendo que é o culminar de uma semana de trabalho. Daí dizer que o trabalho diário é o mais importante de todos e que o jogo é o reflexo da semana. Estamos preparados para iniciar campeonato de forma forte e dedicada, como fazemos sempre, respeitando sempre o adversário e sabendo que esse respeito e essa humildade é a base para o sucesso", vincou.



E, antes de terminar, ainda falou de Pinto da Costa como exemplo para toda a estrutura do FC Porto. "Sou apenas um elemento, dentro da minha responsabilidade profissional, que tento dar o meu melhor. Temos um líder que há 40 anos tem feito um trabalho de forma ímpar, fantástica, que é o nosso presidente. Esse é o principal responsável e líder máximo do clube. É importante que tudo o que está abaixo do nosso presidente tente dar o seu melhor dentro da sua responsabilidade profissional para conseguir o máximo de êxitos deste clube. Sinto-me um elemento dentro deste grupo que trabalha para ter este sucesso, só mais um elemento. Acho que o principal responsável é sempre o nosso líder máximo que é o nosso presidente", rematou o treinador do FC Porto.