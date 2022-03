Sérgio Conceição: «Pedido de desculpas? A partir de agora não aceito nada»

A primeira sessão do julgamento do ex-embaixador Francisco Seixas da Costa, por alegada difamação ao treinador Sérgio Conceição, em função de um tweet publicado há dois anos em que o diplomata apelidou o técnico portista de javardo, realizou-se hoje à tarde no Juízo Criminal do Porto (tribunal do Bolhão) depois de esgotadas, já na sala de audiências, todas as tentativas promovidas pelo tribunal para se chegar a um acordo. A audiência contou com os testemunhos de Seixas da Costa e Sergio Conceição.Após a sessão, o técnico portista lamentou que não tenha sido possível chegar a um entendimento e sublinhou que estava disposto a 'enterrar o machado de guerra'. "Quando as pessoas erram, quando há o assumir desse erro, não custa pedir desculpa. Pedir desculpas e as coisas ficam resolvidas. Mas nem nesse ponto as pessoas têm a hombridade de reconhecer o erro. Reconhecem, mas pedir desculpas... o orgulho não deixa que isso aconteça. Se aceitava o pedido de desculpas se ele existissse? Vamos ver, a partir de agora não aceito nada. Mas vim disposto a isso, claro", disse Conceição aos jornalistas, à saída do tribunal criminal do Bolhão, no Porto.A próxima sessão está agendada para 1 de abril com a inquirição das testemunhas de acusação.