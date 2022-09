Sérgio Conceição, Petit e Álvaro Pacheco estiveram com crianças no IPO do Porto

Nem todos os heróis vestem capa, mas podem vestir bata ‍ #FCPorto #EstaBataTemPoderes pic.twitter.com/Rk4RLCNC3m — FC Porto (@FCPorto) September 28, 2022

Sérgio Conceição, juntamente com Petit (treinador do Boavista) e Álvaro Pacheco (do Vizela), esteve na Ala Pediátrica do IPO do Porto, no âmbito da iniciativa intitulada ‘Esta Bata tem Poderes’, da Fundação do Futebol. Os três distribuíram sorrisos e camisolas dos 34 clubes dos escalões profissionais, transformadas em batas hospitalares, daí o nome desta iniciativa. Um momento especial com as crianças destacado pelo treinador do FC Porto."Não nos custa absolutamente nada dar um pouco de tudo aquilo que eles necessitam neste momento: coragem, determinação, perseverança e resiliência. Todo um conjunto de características com que estamos habituados a lidar diariamente, mas esta causa é muito mais nobre e muito mais importante do que todos os jogos que possam haver nas nossas carreiras e nas nossas vidas. Sinceramente, se pudesse trocar todas as vitórias da minha vida pela vida destas crianças, fá-lo-ia de coração aberto", referiu Sérgio Conceição.