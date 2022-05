Sérgio Conceição pode falhar final do Jamor

Sérgio Conceição tem a sua presença na final da Taça de Portugal, diante do Tondela, no Jamor, em risco. Em causa está a possibilidade do Conselho de Disciplina tomar uma decisão sobre o caso da garagem do Dragão ainda a tempo do técnico ser impedido de participar no encontro decisivo da prova rainha, este domingo à tarde.Na prática, a sentença sobre o caso pode ser conhecida já esta quinta-feira, dia para o qual o Conselho de Disciplina agendou as audiências disciplinares de Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira. Os arguidos, cuja acusação foi noticiada por, incorrem em sanções pesadas, nomeadamente o técnico do FC Porto, que poderá ser suspenso entre 1 mês a 2 anos.