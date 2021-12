Sérgio Conceição: «Podem escrever que o Wendell vai ser titular contra o Sp. Braga»

No lançamento do jogo com o Sp. Braga, na manhã deste sábado, Sérgio Conceição foi confrontado com a expulsão de Wendell, frente ao Atlético Madrid, que impediu o FC Porto de jogar em superioridade numérica no final dessa partida de má memória na Champions, que atirou a equipa para a Liga Europa."Aquilo que faço é analisar factos. Vocês querem uma análise de acordo com o que eu vejo no jogo, é por isso que se fazem conferências no final do jogo. Tenho que dizer o que se passou e a verdade é que sentimos mais dificuldades, porque estávamos bem no jogo e ficámos sem um jogador que tinha entrado e era importante para a equipa. Agora, ele sabe, é o primeiro a saber, que teve uma atitude que não foi boa para o que queríamos, que era tentar fazer o golo do empate e tentar ganhar. Esse foi um dos fatores que ajudou a que não tivéssemos sucesso no final do jogo, mas a culpa não é deste ou daquele jogador, a culpa é de todos. Há um jogador que tenho a certeza que joga amanhã, é o Wendell. Podem escrever que vai ser titular", anunciou o treinador do FC Porto.